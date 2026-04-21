2012年に解散した元ロックバンド「ステレオポニー」のボーカルでシンガー・ソングライターのAIMI（35）が21日までに公式サイトやSNSを更新。結婚や出産などプライベートについて声明を発表した。公式サイトでは「AIMIは現在シンガーソングライターとして音楽活動を続ける一方でシングルマザーとして生活しております」と公表。これまで公表してこなかった理由として「妊娠出産について取り扱うことについてさまざまな事情の中