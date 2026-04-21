国土交通省は全国の老朽化している下水道管を対象とした「特別重点調査」の結果を公表しました。調査の結果、対策が必要な区間が748キロにおよぶことがわかりました。埼玉県八潮市の道路陥没のような事故を防止するため国土交通省は全国の自治体に直径が2メートル以上で30年以上経過している下水道管について調査するよう求めていました。調査対象は5332キロで今年2月までに5121キロを調査したところ、対策が必要な区間は748キロに