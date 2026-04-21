元テレビ東京のフリーアナウンサー大橋未歩（47）が21日、インスタグラムを更新。「ヒコと飲むと、何故かいつもお酒が美味しくて信じられない量をいつのまにか摂取してしまいます。幸せな悩みです」と、ヒコロヒーと飲んだ際のツーショットを投稿した。大橋は「今回の歌舞伎町には映画『無名の人生』の鈴木監督や文筆家の鈴木みのりさんそして、私たちの師がいらしていて社会について深く考察したのであります」と飲み会の趣旨を