20日夕方、由利本荘市大浦で原野火災があり、駐車場の木製の柵や雑草などが燃えました。警察が出火の原因を調べています。由利本荘警察署の調べによりますと20日夕方、由利本荘市大浦字手前坂の三望苑駐車場付近から出火しました。現場付近を通行中の男性が、雑草や木製の柵などが燃えているのを発見し消防に通報しました。火は午後4時37分ごろに消し止められましたが、駐車場西側付近の雑草約110平方メートルや木製の柵の一