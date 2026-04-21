中国、カンボジア、タイによるトラック2対話会が4月20日、北京市内で開催されました。3カ国は昨年12月、中国雲南省玉渓にある撫仙湖で会合を開き、カンボジアとタイの停戦状況の強化および関係の好転について協議し、重要な共通認識を形成しました。北京市内で4月20日、関連する成果を確固たるものとし、共通認識をさらに凝縮させ、有利な世論環境を創造するために外交学院が主催する「第2回中国・カンボジア・タイ・トラック2対話