林総務相は、三陸沖を震源とする地震や津波について、今後、偽情報や誤情報が拡散する可能性があるとして注意を呼びかけました。林総務相は21日の会見で「総務省では、総務省アカウントのSNSを通じてインターネット上の偽情報、誤情報に関する注意喚起を行った。災害に関する情報は政府、自治体や報道機関の情報で確認するようお願いする」と呼びかけました。