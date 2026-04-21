横浜（現DeNA）元監督の権藤博氏（86）が20日（日本時間21日）、米コロラド州デンバーを訪れ、ロッキーズ−ドジャース戦の試合前にドジャース・大谷翔平投手（31）を激励した。侍ジャパンでも投手コーチを務めた権藤氏は2023年3月の侍ジャパン−中日の壮行試合で始球式を務めた際のボールを持参。「サインをしてくれ」と大谷にお願いし、サインをゲットした。大谷について「もう雲の上の人」としながらも「あいつ律義だから