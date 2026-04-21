ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』の最終回となる#12が19日、放送された。【画像】「あの子らがいると頑張れる」壮絶人生を振り返るケイコさんファミリーMCを滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務めた。また、スタジオゲストとして衛藤美彩、紺野あさ美、まぁみ、MALIA.、美奈子が出演した。気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10トンのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさん