先週は２勝を挙げる活躍を見せた佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。１６日の９レースでは、女性騎手２人による主導権争いになるのではと注目が集まった。２番人気のテキサスツイスターに騎乗して逃げて５着。対する塩津璃菜騎手は、逃げを持ち味とするアンデルマットに騎乗。出遅れる予想外の展開となったが直線鋭く伸びて１着となった。「終始、手応えがなくて…」と佐々木騎手は悔しさをにじませながらも、勝った