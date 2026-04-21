あなたが合理的で正確な意思決定をするにはどうすればいいのか？ 意思決定のメカニズムとは？ 人は何かを選ぶ時、時間をかけて情報を精査して選ぶ場合と、限られた情報を駆使して素早く選ぶ場合があります。前者の解決法を「アルゴリズム」と言い、後者の解決法を「ヒューリスティックス」と言います。わたしたちの日常のシーンで例えると、携帯電話を買い替えたい場合、アルゴリズムは、さまざまな携帯電話に触れ