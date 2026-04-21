名古屋市名東区で乗用車にぶつかり、女性に重傷を負わせたにもかかわらず、現場から逃げたとして、男（36）が逮捕されました。 【写真を見る】ひき逃げの疑いで男（36）逮捕乗用車のドアに衝突 近くにいた女性が転倒し重傷「人がいたかどうかは分からない」容疑を一部否認 名古屋 逮捕されたのは名東区の会社員・三枝龍太郎容疑者（36）です。三枝容疑者は先月18日、名東区貴船で乗用車を運転中、対向車線にとまっていた乗用車