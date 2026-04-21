ドル円理論価格1ドル＝158.57円（前日比+0.09円） 割高ゾーン：159.08より上 現値：158.86 割安ゾーン：158.06より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/20158.48 2026/04/17158.70 2026/04/16158.63 2026/04/15158.64 2026/04/14158.81 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動