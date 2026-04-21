ドジャースの山本由伸（左）、大谷翔平【デンバー共同】米大リーグ、ドジャースは20日、敵地での21日からのジャイアンツ3連戦の先発投手を発表し、山本由伸は21日午後6時45分（日本時間22日午前10時45分）開始の初戦、大谷翔平は22日午後6時45分（同23日午前10時45分）開始の第2戦で登板することが決まった。ともに中6日で3勝目を目指す。大谷は前回登板だった15日に5年ぶりに投手に専念し、6回1失点の好投で2勝目を手にした。