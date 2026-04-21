モデルの亜希（57）が21日までに自身のインスタグラムを更新し、友人に誕生日を祝ってもらう様子を披露した。「昨夜はこの強者達にお祝いしていただきましたいつも側に居てくれて心強い」と書き出すと、飲食店での自身と女優の矢田亜希子、バドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子、パーソナル・トレーナーの池澤智さんの4ショットをアップ。「いつも誰かが喋って、誰かがバカ笑いしてる」とつづり、ハッシュタ