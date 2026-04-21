20日午後、鹿角市花輪で原野火災があり、枯れ草など約3,746平方メートルが燃えました。けがをした人はいませんでした。鹿角警察署の調べによりますと20日午後2時10分ごろ、鹿角市花輪字宮ノ平の原野から出火しました。現場近くを通りかかった60代の男性が原野から火が上がっているのを発見し、知人に消防への通報を依頼しました。火は約1時間40分後に消し止められましたが、原野の枯れ草など約3,746平方メートルが燃え