アドバンテストは強弱観対立も頑強、２万７０００円台で売り買いを交錯させている。前日の米国株市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は１４日ぶりに反落し連騰記録が途絶えたが、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の方は利食い圧力を飲み込んで１４連騰。引き続きＡＩ・半導体関連の強さが投資マネーの視線を引き寄せている。東京市場では日経平均構成比率トップのアドテ