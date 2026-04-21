日鉄鉱業はカイ気配スタートで４日ぶりに切り返す。週足チャートでは２６週移動平均線をサポートラインに煮詰まっていたこともあり、リバウンド狙いの買いが追随している。鉄鋼向け石灰石を主力とし国内トップクラスのシェアを有し、海外ではチリのアタカマ銅鉱山の開発・操業に携わっているほか、アルケロス銅鉱山は２０２６年中に生産を開始する見通しにある。 そうしたなか、２０日取引終了後に、Ｅａ