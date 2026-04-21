オキサイドは急伸。７０５円高はストップ高となる５０９０円をつけた。２０日取引終了後、量子技術に関する組織「ＱｕａｎｔｕｍＤｅｎｍａｒｋ」が国際的な量子イノベーション・エコシステムの構築に向けて新設したサプライチェーン・パートナーシップ・プログラムの第１号メンバーに選定されたと発表した。デンマークの国家戦略のもとに設立された同組織は量子技術の社会実装と産業化を