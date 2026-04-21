ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングスが急反騰してストップ高の３７８円に買われ年初来高値を更新している。２０日の取引終了後、新たな挑戦と位置づけるヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業に関して、時価総額数兆円規模の上場企業の１００％子会社であるエンドユーザー及び新たな国内高圧ガス販売会社と貿易事業に向けた協業の検討を開始したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 同社