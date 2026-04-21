ＳＤＳホールディングスが続急伸している。２０日の取引終了後に、エスクリプトエナジーと暗号資産分野及びＡＩデータセンター関連分野に関する業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 Ｓクリプトエから、暗号資産の取得・運用体制に関する助言や暗号資産のリスク管理体制に関する協力を受けるほか、Ｓクリプトエに対してＡＩデータセンターの構築