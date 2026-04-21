日本精機は大幅続伸。２０日取引終了後、自動車部品メーカーの東洋電装（東京都港区）の株式を取得し、完全子会社化すると発表した。買収額は４９８億５０００万円。株式取得実行日は１０月１日の予定。これが買い手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS