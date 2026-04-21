アルビレックス新潟は20日、デンカビッグスワンスタジアムで5月16日に行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-A第17節・奈良クラブ戦に、女優の菅原りこさんが来場すると発表した。新潟県北蒲原郡聖籠町出身の菅原さんは、新潟市を拠点とする女性アイドルグループ『NGT48』の元メンバー。2019年の卒業後は舞台を中心に活躍しているほか、アーティストとしても活動している。また、新潟のオフィシャルクラブパートナー「日本シイエム