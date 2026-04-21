昨日20日(月)に三陸沖で発生した地震に伴う津波注意報は全て解除されました。一方、18日には長野県でも震度5強と5弱の地震が相次いで発生しています。各地で地震が続く中、今日21日(火)は北海道から本州付近にかけて雨が降っています。地震の影響で地盤が緩んでいる地域では、雨により土砂崩れやがけ崩れの危険が高まります。さらに「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、今後1週間程度は大きな地震にも引き続き注意が必