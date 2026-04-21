【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#35オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらないアルバム『ビートルズ・フォー・セール』（1964年12月4日発売）?◇◇◇今回は1964年10月18日に録音された2曲。日本が東京五輪で大騒ぎしている頃、ビートルズは、スタジオにこもって、こんな曲をレコーディングしていたのである。まずは、ポールが16歳のときに書いた曲。何度も書いてきたように、急いで作ったアル