ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「yoshikitty」マスコットパステルムーンVer.を紹介します！ セガプライズ サンリオ「yoshikitty」マスコットパステルムーンVer. © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665629© 2026 Japan Music Agency Co., Ltd&#