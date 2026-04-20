記事ポイント舞台芸術作品「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」が4月18日に浅草公会堂で上演されます。ノンバーバル演出、和楽器の生演奏、プロジェクションマッピングを融合し、葛飾北斎の生涯を描いた作品です。5月5日からの配信と、11月6日のフランス・パリ郊外での公演決定も発表されます。舞台芸術作品「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」が、東京都台東区の浅草公会堂で上演されます。欧州を中心に7カ国で上演されて