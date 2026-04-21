この4月、電力自由化から10年を迎えた。先週、パワーシフト・キャンペーン運営委員会や日本消費者連盟などの主催で、この10年を振り返るシンポジウムが行われた。 電力自由化は簡単に言うと、家庭や商店でも電力会社を自由に選べるようになった制度だ。それまでは地域の電力会社（東京電力や関西電力など）が独占していたが、新電力の参入により、ガスや通信とのセット割引など、安くてお得なプランを選べるようにな