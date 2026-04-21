ボストン・マラソンの男子で優勝したジョン・コリル＝20日（AP＝共同）ボストン・マラソンは20日、ボストンで行われ、男子はジョン・コリル（ケニア）が大会記録で世界歴代5位相当となる2時間1分52秒で2連覇を果たした。女子はシャロン・ロケディ（ケニア）が2時間18分51秒で2年連続優勝。（AP＝共同）