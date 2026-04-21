20日昼ごろ、潟上市天王の十字路交差点で車とバイクが衝突し、バイクの男性が大けがをしました。五城目警察署の調べによりますと20日午後0時45分ごろ、潟上市天王字小分の十字路交差点で、男鹿市方面から秋田市方面に走っていた軽乗車が、交差点右側の道路を天王字コアツコ方面から大潟村方面に進んできたバイクと衝突しました。この事故でバイクを運転していた潟上市天王の19歳の男性が足の骨を折る大けがをしました。軽乗用車を