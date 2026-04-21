言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、食卓に彩りを添える一品から、学問や哲学の世界で活躍する人々、そして暮らしを便利にするサービスまで、全く異なる分野から言葉をピックアップしました。文字の並びをじっくり眺めて、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□まき□□うかか□□うこヒント：みそや