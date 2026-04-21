◇ア・リーグブルージェイズ―エンゼルス（2026年4月20日アナハイム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）は20日（日本時間21日）、エンゼルス戦に「5番・三塁」で先発出場予定。相手先発の左腕、リード・デトマーズは、22年5月にレイズ戦で「ノーヒット・ノーラン」を達成した好投手だ。前日のダイヤモンドバックス戦では自身16試合ぶりとなる3号ソロをマークした岡本は、ここ2試合連続のマルチ安打で、一時1割台に