（CNN）ハンガリーのマジャル次期首相は、国際刑事裁判所（ICC）から逮捕状が出ているイスラエルのネタニヤフ首相について、首都ブダペストに来れば逮捕されるとの考えを示した。ロイター通信の翻訳によると、マジャル氏は20日、記者団に対し「国際刑事裁判所の加盟国である場合、逮捕状が出ている人物が我々の領内に入れば、その人物は拘束されなければならない」と述べた。マジャル氏は、ハンガリーをICCに再加盟させるという自