つるの剛士（50）が21日、インスタグラムを更新し「ようやく行ける。私が心酔する心理学者、カール・グスタフ・ユングの故郷、研究所のあるスイス」と、スイスに渡航することを報告した。つるのは22年3月に短大を卒業し、幼稚園教諭2種免許と保育士資格を取得。23年には東京未来大こども心理学部通信課3年生に編入し、25年3月に卒業すると、同6月には認定心理士の資格審査に合格している。「ユンギアン（ユング派）としてはずっ