家賃の負担を少しでも軽くしたいと考えたとき、候補に挙がりやすいのがUR賃貸住宅と公営住宅です。どちらも民間の賃貸住宅とは異なる仕組みがありますが、対象となる人や申し込みの流れは同じではありません。 家賃だけで判断すると、後から「条件に合わなかった」「思ったより入りにくかった」と感じることもあり得ます。そこで本記事では、UR賃貸住宅と公営住宅の違いを整理したうえで、収入基準や入居条件のポイントを解