人から信頼される自分はどうしたら作れるのか。NHKで2000人以上に取材してきた三木 佳世子氏は「口下手な人ほど、言葉以外の『非言語コミュニケーション』を味方につけるといい。人から信頼を集めている人ほど強く意識していることがある」という――。※本稿は、三木 佳世子『口下手でも選ばれる人がやっていること』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pain au chocolat※写真