定年後に再び雇用されることで、年金受給までの収入源をある程度確保できるでしょう。 しかし、以前の賃金と比較して手取りが減ってしまうケースは少なくないようです。そのようなケースで役立つ制度に「高年齢雇用継続給付」があります。この制度を利用すると、下がってしまった手取りの一部を補填することが可能です。 本記事では、高年齢雇用継続給付の仕組みについて解説します。 高年齢雇