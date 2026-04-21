スティーブ・ジョブズが1976年に創業したアップルは、創業50周年を迎えた今も成長を続けている。2011年にカリスマ創業者の後を継いだティム・クックCEOについて、海外メディアは世界で最も成功した事業承継を成し遂げたと報じている。その鍵は「ジョブズのマネをしない」というジョブズ自身の遺言にあった――。2026年3月13日、アップル創立50周年記念キックオフイベントで、ティム・クックが出席者たちに手を振っている（写真＝Te