見上愛と上坂樹里W主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）第1週では、村から村へコレラが流行し、タイトルと対照的に風通しがいいわけではなかった。だがそんな中にも、画面上にさわやかな風を吹き込む存在がいる。見上演じる主人公・一ノ瀬りんの幼なじみである竹内虎太郎だ。演じるのは、連続テレビ小説初出演となる小林虎之助。ジンとくる演技によって、本作が小林虎之助の大ブレイク作となるのか？“イケメン研究家”