念願のマイホームを購入した人にとって、親しい人の新居訪問は、本来なら喜びと祝福に満ちているはず。けれどその空気を一瞬で壊す人がいたとしたら……。今回はそんな義父の発言に面食らってしまったという女性のエピソードをご紹介しましょう。◆マイホームの購入を決意したものの……神谷佑香さん（仮名・34歳）は、結婚して3年目。昨年待望の第一子となる息子が生まれたことをきっかけに、夫婦で念願だったマイホームの購入を