新潟には弁護士に無料で法律相談できるさまざまな窓口があります 借金問題や相続、離婚、交通事故など、法律が関係するトラブルは誰にでも起こり得るものです。突然問題に直面すると、「どのように対応すべきか分からない」「このまま進めてよいのか不安」と感じる方も少なくありません。こうした場面で頼りになるのが、法律の専門家である弁護士です。新潟県では、弁護士事務所による初回無料相談のほか、弁護士会や市役所、法