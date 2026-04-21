昨年１０月に１０１歳で死去した村山富市元首相のお別れの会が２０日、東京都内のホテルで開かれ、高市首相や社民党の福島党首ら約４５０人が参列した。「自社さ」による村山政権で副総理兼外相を務めた河野洋平・元衆院議長が呼びかけ人代表を務めた。式辞では「命がけで説得する私に、（首相就任を）決断した時のあなたの力強いまなざしを今も忘れることはできない」としのんだ。「最大の功績」には、日本による「植民地支