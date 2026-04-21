EXILE・TAKAHIRO（41）が21日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェン中の姿を公開した。「明日から2日間楽しんでいきましょうね」と書き出したTAKAHIRO。髪の毛を染めている様子をアップした。アルミホイルをつけたおちゃめな姿を披露。「亜留美惚威流より」と添えた。ファンからは「そのアルミホイルつけてて、かっこいい人初めてみた」「可愛すぎ」「かっこよすぎる」「かっこいいし可愛いってもうほんとなに」