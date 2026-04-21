昨夜（20日）、高松市松並町の県道で86歳の女性が乗用車にはねられ、死亡しました。 【現場の画像を見る】大破したフロントガラス事故のあった県道 きのう午後７時前、高松市松並町の県道を歩いて横断していた、近くに住む森西妙子さんが、走ってきた乗用車にはねられました。 病院に搬送され4時間後に死亡 森西さんは全身を強く打ち病院に運ばれましたが、約４時間後に出血性ショックで死亡しました。 車を運転していた男