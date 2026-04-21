岡山大学の松下治名誉教授と岡山大学学術研究院医歯薬学域の武部克希助教（研究当時。現：北海道大学講師）らの国際共同研究グループは、病原細菌がコラーゲン分解酵素（コラゲナーゼ）によりコラーゲンを連続的に切断する仕組みを解明しました。 【写真を見る】病原細菌がコラーゲンを壊すしくみを発見！「移植再生医療」や「新薬開発」への応用に期待【岡山大学】 研究成果は、細菌が動物に感染