羽田空港の管制でシステムトラブルが発生し、一時、飛行機の発着ができなくなりました。現在も多くの便で遅れが生じています。【映像】羽田空港 管制トラブルで飛行機発着に遅れ国土交通省によりますと、午前7時すぎ、羽田空港の管制でシステムトラブルが発生し、飛行機の発着が出来なくなりました。その後、トラブルは解消しましたが、日本航空では羽田空港を発着する40便、およそ5000人に、全日空でも多くの便に遅れが生じ