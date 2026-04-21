アメリカのアップルはティム・クックCEOが退任しジョン・ターナス上級副社長が新たなCEOに就任すると発表しました。およそ15年ぶりのCEO交代です。【映像】新たなCEOに就任するジョン・ターナス上級副社長クック氏（65）は2011年、スティーブ・ジョブス氏の後任としてCEOに就任し、サプライチェーンの管理やブランド価値の拡大を背景に、業績を伸ばしました。在任中の時価総額はおよそ24倍に増加しました。クック氏は、9月1