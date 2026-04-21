サウナで汗を流し、痺れる辛さの「麻辣湯（マーラータン）」を求める。Instagramでは「#せいろ蒸し」が人気を集め、SNSでは漢方薬の「五苓散」などがトレンド入り――。一見バラバラに見えるこれらのトレンドには、実は一つの共通点がある。それが、心身を整える「養生」という考え方だ。近年、健康トレンドは単なる成分ごとの“栄養補給”から“身体本来の状態を整える”方向へとシフトしつつある。なぜ今、この考え方が若い世