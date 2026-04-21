肩こりや腰痛、謎の不調を解決する「体幹力」とは 残念な見た目、痛みや老化の原因にも 「ダイエットしたのにちっとも痩せて見えない」「年齢よりも老けて見られる」「暗い、やる気がないと誤解されがち」など、自分は見た目で損をしていると感じたことはありませんか。 これらの悩みは、実は一気にまとめて解決することができます。その鍵を握っているのが「姿勢」であり、姿勢を維持する「体幹力」です。背筋をすっと伸ば