心理学を知ることで人間関係や仕事が好転する理由 お互いの個性を理解して効率的な能力アップを図る 人間は機械ではないので、誰もが同じ考え方や行動をすることはあり得ません。ひとつの目標を掲げている仲間の間でも、それぞれが違った考え方や行動をします。それを「個性」としてお互いに理解し、認め合うことで、よりよい人間関係が築かれていきます。 心理学では、こうした個性は、もともと持っている性格のほかに、ど