神社のご神体って神様なの？ お寺の場合、本堂に入れば正面奥の壇に仏像が安置されているので、秘仏でないかぎりそのお寺の本尊が何であるのかすぐにわかります。ところが、神社の場合、ご祭さい神じんが祀られている本殿の中を拝見することはできません。それどころか、本殿そのものさえ拝殿に隠されてその外見を拝することもままならいことも少なくありません（それについては第10項で述べます）。仮に本殿に入ることが特別に